Drie Antwerpse taxibedrijven slaan handen in elkaar met één boekingsapp: “Als je rit bestelt, weet je meteen hoeveel je betaalt”

De coronacrisis was een harde dobber voor de taxisector. Die is sterk afhankelijk van het wel en wee in de horeca en het toerisme. Steve Van Avermaet: “De pandemie heeft ons verplicht om onze business te herdenken. We moesten efficiënter worden, de kosten beter beheersen. Tot nu had elk bedrijf zijn eigen dispatching. We voelden dat we onze krachten best bundelden. Zo krijg je meer wagens om ritten af te leggen en kun je ook gaan combineren.”