Drie aanhoudingen na ontdekking van lading cocaïne tussen bananen

Antwerpen Stad wil cohousing promoten met expo 'Housing Apart Together’

12:26 Cadix Houtdok, Schengenplein, de Fierensblokken,... Het zijn maar enkele van de Antwerpse cohousingprojecten die tentoongesteld worden in de nieuwe expo Housing Apart Together. De gratis expo opent vandaag, vrijdag 2 juli, in Bar Paniek in Antwerpen, en wil collectieve woonprojecten bekendmaken bij het grote publiek. Ze toont verschillende voorbeelden uit Antwerpen en Vlaanderen, van erfgoed tot nieuwbouw, van dorp tot stad, van kleine tot grote projecten.