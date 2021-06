Douanier zocht buiten werkuren info over container met 11,5 ton cocaïne

BERCHEM Eeuwenoude kroeg Rood-Wit éindelijk terug open, buiten én binnen: “Blij dat de ziel van het café blijft voortbe­staan”

9 juni Voor de historische kroeg Rood-Wit in het volkse Berchem betekent de volledige horeca-heropening veel meer dan elders. Het is niet enkel de eerste dag dat het café terug open is sinds vorig jaar, het is ook het moment waarop cafébaas Peter definitief de fakkel overdraagt aan nieuwkomers Anke en Bert. “We hebben Peter zijn vertrouwen gekregen, zijn zegen, dat is erg belangrijk voor ons.”