Douanier die containers voor drugsbendes controleert, aangehouden

De douaneambtenaar uit Brecht is dinsdag gearresteerd door de federale gerechtelijke politie uit Antwerpen. Hij was zelf het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de haven van Antwerpen. In zijn functie als douaneambtenaar was de dertiger bevoegd voor het selecteren van containers voor controle. Bij controle van zijn opzoekingen kwamen containers in beeld waaruit vermoedelijk ladingen cocaïne waren uitgehaald. In verschillende containers werd ook cocaïne aangetroffen. Er zijn ook opzoekwerken naar voren gekomen buiten de werkuren en in het weekend.