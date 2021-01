Douane vestigt nieuw record in 2020 en onderschept 65 ton cocaïne: “Drugsbendes hebben geen last van corona”

Voor het drugsteam van de douane was 2020 een ‘gewoon’ jaar. De aanvoer van cocaïne naar de Antwerpse haven neemt verder toe, of er nu corona is of niet. De douane onderschepte een nieuw record van 65,4 ton coke. Het containerprogramma UNODC van de Verenigde Naties hield in Zuid-Amerika ook 25 ton tegen voor zij naar Antwerpen kon verscheept worden.

Een totaal van 65,4 ton in 2020, weer drie ton extra in vergelijking tot 2019. Al tien jaar lang scoort de douane elk jaar een nieuw record voor de inbeslagname van cocaïne in de Antwerpse haven. Ter vergelijking: in 2014 werd nog geen 5 ton cocaïne onderschept.

Douane-topman Kristian Vanderwaeren: “Ons drugsteam had een pronostiek gemaakt van 70 ton voor 2020. Door corona is het team blijven steken op 65 ton.”

Volgens een raming van de douane vertegenwoordigt de in beslag genomen 65 ton een straatwaarde van 7,5 miljard euro. Dat is gerekend aan een Europees gemiddelde van 68 euro per gram coke. In België raak je voor 50 euro/gram al gesteld.

Tussen ijzerschroot

De grootste vangst deed de douane samen met de FGP van Limburg in het onderzoek naar de bende van gewezen politieman Willy Van Mechelen en drugsbaron Tom B. Tussen ijzerschroot zat maar liefst een lading van 11,5 ton verborgen. De drugs staken in een container die op zijn beurt in een grotere container was verstopt.

De landen van herkomst blijven dezelfde. Op één staat nog steeds Colombia, gevolgd door Brazilië en dan Ecuador. De manieren waarop de drugs uit de container werden gehaald in Antwerpen, is wél beïnvloed door corona. Klassieke uithalingen waarbij havenarbeiders de drugs overladen van een Zuid-Amerikaanse naar een Europese container, komen minder voor. Er zijn minder havenarbeiders aan het werk door corona.

Daarom worden drugs steeds vaker verborgen in een lading die door spookbedrijven van drugsbendes worden besteld. Ook worden drugs vaker in de vloer of de luchtkoeling van de containers verstopt.

Verenigde Naties

De Antwerpse verbindingsofficier Bob Vandenberghe van het containercontrole-programma van de Verenigde Naties (UNODC) woonde de jaarlijkse persconferentie van de douane bij. Hij werkte jarenlang als tussenpersoon voor politie en douane in het Zuid-Amerikaanse Panama. Sinds anderhalf jaar werkt Van den Berghe vanuit het hoofdkwartier van UNODC in Genève.

De controleteams van UNODC onderschepten vorig jaar 105 ton cocaïne in Zuid-Amerikaanse havens. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de Europese Unie. In 49 containers die werden onderschept stak 25 ton cocaïne bestemd voor de haven van Antwerpen.