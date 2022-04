Doorstart Where House brengt Braziliaanse techno-trots naar Antwerpen

Where House is al sinds 2013 een vaste waarde in Antwerpen voor ieder die van techno of ander hard beukwerk houdt en daar geen fortuinen voor wil betalen. Na het heengaan van Petrol, een kort avontuur in Gent en uiteraard de pandemie is het reizend feestconcept al aan zijn derde doorstart toe. Met de Borgerhoutse danstempel Trix - die met onder andere het nieuwe clubconcept La Danza en het nieuwe festival Celebration Of Life meer dan ooit inzet op nightlife - lijkt Where House opnieuw een vaste stek gevonden te hebben.