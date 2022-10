Door Gault&Millau gelauwerd restaurant geeft cookingshow tijdens culinair festival Smaakmeesters: “Veel passage, klanten en complimenten”

Antwerpen ASSISEN. “Ik vorder 27 jaar voor onze grote Calimero”: parket eist net geen levenslang voor Selahaddin Tankisi

“Ik aanvaard mijn schuld, evenals de straf die u mij zult opleggen.” Voor het eerst in het assisenproces leek beschuldigde Selahaddin Tankisi zich vrijdag oprecht berouwvol te tonen voor het feit dat hij Mehmet Özkaraman om het leven heeft gebracht. Dat was volgens de procureur echter “too little, too late”. Volgens hem waren er geen verzachtende omstandigheden waar Tankisi zich op kan beroepen voor strafvermindering. “Hijzelf is immers de allerhoogste rechter, de grote Calimero.”

