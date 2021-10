Door cocaïnehandel zwommen ze in het geld, nu lijkt hun luxeleventje voorbij: beruchte drugsfamilie ‘De Mixers’ riskeert tot 10 jaar cel

Antwerpen/Deinze Oud-korps­chef Van de Weyer overleden

7 oktober Oud-korpschef François Van de Weyer van de Antwerpse politie is dinsdag overleden. Hij was 87 jaar. Van de Weyer leidde de Antwerpse politie in de periode 1988-1996 toen Bob Cools en Leona Detiège burgemeester waren in Antwerpen. Hij werd dan opgevolgd door Tony Dyck en later door Luc Lamine. Op 1 maart 1999 ging François Van de Weyer met pensioen.