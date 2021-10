Door Brexit geen Britse kaas en bier meer te verkrijgen... en dus haalt restaurant ‘British Kitchen’ van raam

Horecakoppel Marijke Van Haecke en Michael Yates openen hun restaurant vandaag met een paar letters minder op hun raam: “We hebben de Britse keuken vijf jaar lang graag gedaan, maar we waren door het concept ook aan zoveel regeltjes gebonden”, vertelt Marijke. “Mensen dachten dat ze bij ons voor fish & chips of pie kwamen, terwijl we heel de traditionele keuken serveerden. Dit zorgde ervoor dat we ons aan een strikt concept moesten houden en de klanten keer op keer moesten uitleggen wat er nu precies Brits aan is. Door af te stappen van het Britse concept willen we onze vrijheid een beetje terug. Michael kan nu creatiever in de keuken met nieuwe ingrediënten omspringen.”