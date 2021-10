‘Dolenthousiaste’ Bart De Wever test nieuw attractiepark in Antwerpen-Centraal

Antwerpen ‘Welzijns­ont­haal’ in Antwerps Vlinderpa­leis slaat brug tussen justitie en welzijn: “Vaak schuilt andere problema­tiek achter juridisch probleem”

10:58 In het Antwerpse justitiepaleis is het ‘Welzijnsonthaal’ geopend. Het initiatief moet een brug slaan tussen justitie en welzijn. Want in het loket kunnen bezoekers niet alleen terecht voor vonnissen, maar ook voor juridisch advies over bijvoorbeeld schulden, scheidingen of problemen met de huisbaas. “Vaak schuilt er een andere problematiek achter een juridisch probleem, zoals schulden, of een verslaving.”