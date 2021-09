Dokwerker ‘De Lange’ tipt drugsbaron Martien R.: “Ik heb hier ne container opzijgezet voor u”

Berchem Trams en bussen gehinderd door gaslek

9:44 Zaterdagavond is er rond 23 uur alarm geslagen voor een gaslek op de hoek van de Grotesteenweg met de Ringlaan in Berchem. De hulpdiensten besloten het verkeer in de twee richtingen op de Grote Steenweg stil te leggen. Dat had ook grote gevolgen voor het tramverkeer want lijn 15 werd daardoor onderbroken. Ook bussen richting Mortsel, Edegem en Boechout moesten omrijden.