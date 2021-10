“Doen alsof je verliefd bent, is geen misdrijf”: ex-miss Ilse De Meulemeester enkel vervolgd voor witwassen

Antwerpen Ondanks faillisse­ment Boeken­beurs, november tóch boeken­maand in Antwerpen

14:34 De Boekenbeurs is dood, maar de opvolger staat in de startblokken. Met het boekenfestival ‘LEES!’ van 1 tot 7 november pikt Antwerp Expo de draad weer op. De hele maand november staat Antwerpen trouwens in het teken van het boek: overal in de stad worden festivals, expo’s, wandelingen, signeersessies en auteursontmoetingen gehouden.