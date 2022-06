Dodelijke vete binnen Albanees milieu bereikt nieuw dieptepunt: topcrimineel had nog rekening te vereffenen met slachtoffer en wordt gezocht voor schietpartij

Brussel/AntwerpenBij de schietpartij in Brussel is de 43-jarige Albanees Erion Hasanbelliu levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij kreeg zes kogels in zijn rug en benen. De verdachte is de Albanese topcrimineel Noga Kasander (44). Dader en slachtoffer zijn al twintig jaar verwikkeld in een dodelijke vete. Kasander is berucht om de ‘moord op de recovery-afdeling’ waarbij vader Hasanbelliu werd geliquideerd. Een jaar later schoot de familie Hasanbelliu een vriend van Kasander dood in een Antwerps café. Kasander zelf overleefde die aanslag.