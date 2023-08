Dode walvis van 10 meter veilig uit Deurganckdok gehesen

Ontploffingsgevaar

Voorlopig veroorzaakt de walvis geen impact op het zeevaartverkeer. Enkel de operaties van DP World voor de binnenvaart zijn tijdelijk verstoord, tot het kadaver weggehaald is. Er wordt nog onderzocht hoe het dier in het dok is terechtgekomen en waaraan het gestorven is. “Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zal samen met de universiteiten van Antwerpen en Gent de walvis onderzoeken”, zegt Evelyn Tiebos van het havenbestuur.

Uitzonderlijk

Dat een walvis in het Antwerps havengebied aanspoelt, is uitzonderlijk. In september 2009 gebeurde dat met een bultrug van 12 meter lang die een botsing met het fruitschip Summer Flower, mogelijk al in de Golf van Biskaje, niet had overleefd. De walvis werd meegesleurd tot in de Berendrechtsluis. Er werd toen beslist om het dode dier aan het Sint-Annastrand aan land te trekken. Dat lokte honderden kijklustigen naar de plâge.