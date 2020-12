Docent toont racistische cartoon tijdens les: Karel De Grote Hogeschool start onderzoek

Dat is voor veel studenten een brug te ver. “Een school is een warme plaats voor iedereen in onze samenleving. Ongeacht je huidskleur, religie of politieke voorkeur, niet? Geen woorden meer, ik ben oprecht in schok. Racisme doet pijn. Hoe zullen we ons nog thuis voelen op KDG? Niet mijn school, niet mijn KDG", klinkt het bij een van de studenten op Facebook.

Context

“KDG veroordeelt elke vorm van racisme en dus ook de inhoud van deze cartoon”, klinkt het bij de hogeschool. “De cartoon is uit de les geknipt en verliest daardoor context, we onderzoeken hoe deze cartoon geïntegreerd is in de les. We herhalen expliciet dat KDG openstaat voor alle levensbeschouwingen. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd blijven doen. We begrijpen dat deze commotie veel betrokken studenten en docenten sterk beroert, net omdat respect voor diversiteit essentieel is, ook binnen KDG. We hebben de betrokken docent al gesproken, er volgen nog gesprekken met de betrokken studenten.” De hogeschool onderzoekt momenteel welke eventuele verdere stappen er ondernomen zullen worden.