Dit wordt het speelse, kleurrijke Athena-beeld voor het Atheneum: kunstenares Nadia Naveau haalt onder meer inspiratie uit Disney-tekenfilms

Ook Kangoeroes Mechelen kan zegereeks van Antwerp Giants niet afstoppen. Spencer Butter­field: “We spelen onbaatzuch­tig.”

Telenet Giants Antwerp zet zijn opmars verder. Ook Kangoeroes Mechelen kon de zegereeks niet stoppen en ging onderuit met 84-75. Na de vierde opeenvolgende overwinning, de zesde in de laatste zeven wedstrijden, klimt Giants verder naar boven in de rangschikking. Straffer. In het virtuele klassement staat Giants zelfs mee aan de leiding met Charleroi, Oostende en Kangoeroes Mechelen.

