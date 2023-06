“Dit ruikt naar dwangarbeid”: PVDA protesteert tegen verplichte gemeenschapsdienst langdurig werklozen

“Per week draaien we een halve kilometer verse worsten, per dag gaat er zo’n 150 kilo vlees over de toonbank”: 3 authentie­ke slagers over hun job

Van een sneetje hesp op de boterham tot een sappige worst: veel Vlamingen houden vast aan hun dagelijkse portie vlees. Zo’n 56 procent van de Belgen zet het minstens vier keer per week op tafel. “Daar werken we zo’n 60 uur per week voor”, klinkt het bij drie trotse slagers. Ze vertellen hoe zij ervoor zorgen dat het stuk vlees op jouw bord van topkwaliteit is én betaalbaar blijft. En merken zij dat er minder vraag is naar vlees, of net niet? “Een goede slager herken je aan zijn gehakt.”