“Dit geeft ademruimte, wat leven”: eerste nachtclub van het land geopend in Antwerpen

“Goeiemorgen”, het is hoe discotheekuitbater Nourdin Ben Sellam al jarenlang zijn publiek begroet met een kwinkslag, donderdagavond om klokslag tien uur niet anders. Het is zijn club Red & Blue Cargo Club - zeg gerust Red & Blue - dat de eer krijgt als eerste discotheek te openen in ons land. Via het achterpoortje in het ministerieel besluit kan Ben Sellam zijn club al openen als ‘privéfeest’ voor maximum tweehonderd personen. Mondmaskers en sociale afstand? Die verdwijnen na groen licht op je smartphone.

Kruipend

“Wij komen al jaren in Red & Blue”, brult Thibau door de muziek heen. “Hoe we hier ooit terecht zijn gekomen? Via vrienden via vrienden via vrienden zeker? Je weet hoe dat gaat. We zijn blij dat we op deze manier terug kunnen feesten. Het geeft een beetje ademruimte, wat leven. Het heeft lang genoeg geduurd. Het beleid qua nachtleven is om van te huilen. Maar wat kan je eraan doen? Effectief huilen? Klagen? Zagen? Dat brengt toch niet op. Laten we content zijn dat dit al kan. Want weet goed, na vollebak te feesten gaan we hier allemaal kruipend naar huis.”