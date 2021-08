Dit deed Radja Nainggolan voor hij dronken door Antwerpen reed: “gezellig avondje met ex-Beerschotspeler in restaurant”

Berchem Zusjes Yanti (7), Elyn (10) en Myrha (12) schitteren samen in musical Smike: “We maken ruzie, maar dat lossen we altijd op”

13:04 De één is een babbelkous, de ander filosofeert graag en er zit er ook eentje tussen die zich uitleeft op de piano. Wat Yanti (7), Elyn (10) en Myrha (12) wel verbindt, is hun passie voor dans en muziek. In de nieuwe musical Smike, die in september in de Schouwburg Luchtbal in première gaat, schitteren de zusjes Vansteenkiste uit Berchem dan ook zij aan zij. De drie musketiers maken deel uit van het kinderkoor Singfonia: “Elyn twijfelde eerst om mee te doen, maar we hebben ze toch kunnen overtuigen!”