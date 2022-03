‘Districtentram’, tunnel in Deurne-Dorp én sneltram naar Ranst op komst: plannen voor uitbreiding Antwerps tramnet bekend

“De voorbije twee jaar hebben we voor de Antwerpse regio overduidelijk de lead genomen voor tal van investeringen in fietsinfrastructuur”, zegt minister Lydia Peeters. “De volgende focus leggen we op het tramnetwerk. Onlangs namen we al een belangrijke horde: de beslissing om de laatste premetro van Antwerpen (de premetrokoker Pothoekstraat-Kerkstraat en bijhorende premetrostations, red.) in gebruik te nemen. De studies zijn volop aan de gang en er is een akkoord over de financiering.”