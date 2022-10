District Antwerpen zoekt verhalen over Harmoniegebouw

Antwerpen “Hij wordt volstrekt ten onrechte beschreven als extreem­rechts”: Familie doodgescho­ten Yannick V. dient klacht in tegen politie

De familie van Yannick V., de 36-jarige man die vorige week tijdens een huiszoeking in Merksem werd doodgeschoten, heeft besloten een klacht in te dienen tegen de politie. In een mail die ze verstuurden via hun advocaat John Maes, laten ze weten dat ze de ingreep van de politie een onbegrijpelijke actie vinden en roepen ze op tot een doortastend onderzoek naar de ware aard van zijn dood.

