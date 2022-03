District Antwerpen stelt nieuwe beweegapp met Instagramroute voor met Tine Embrechts en Sofie Goos

Instagramparcours

“Nu het weer beter wordt, zet dat nog meer aan om buiten te komen. Met de Hitta Kick-off zetten we onze nieuwe beweegapp extra in de kijker en laten we iedereen kennismaken met de 3 nieuwe routes. De beweegapp Hitta is zeker niet enkel voor sportieve joggers, iedereen kan op zijn eigen tempo een deel van een route doen of zelf via een aantal punten een route op maat uitstippelen”, zegt Charlie Van Leuffel, districtsschepen voor Sport en Innovatie (N-VA). “Zo willen we nog meer districtsbewoners in beweging krijgen.”