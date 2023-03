Disneyquiz, groot dubstepfeest of jazz op zondag? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

UITGETEST. Na vier jaar restaura­tie­wer­ken kan je kathedraal weer beklimmen: “Ik kan elke keer weer genieten van het uitzicht"

Na vier jaar restauratiewerken is het eindelijk zover: zowel toeristen als trotse Antwerpenaren kunnen de kathedraal weer beklimmen. Van april tot oktober organiseert Museum Vleeshuis opnieuw beklimmingen van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. De ticketverkoop start vandaag. Onze reporter testte de beklimming - 515 treden hoog - alvast uit. “Nu ligt er sneeuw op de kathedraal, maar bij mooi weer kan je de Sint-Romboutstoren in Mechelen en soms zelfs het Atomium in Brussel zien.”