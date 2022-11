Dimitri Vantomme van Bonaparte brengt ode aan Antwerpen in videoclip

De Grote Markt, het MAS, het Havenhuis, Park Spoor Noord ... Begin oktober reed Dimitri Vantomme samen met muzikant Daniel Verstappen door heel Antwerpen op een rijdende truck voor de opnames van de videoclip van ‘Mag ik dan bij jou’. “Dit is nog nooit eerder gedaan in Antwerpen”, vertelt Vantomme. “Enkel U2 in New York en een orkest in Boedapest gingen ons voor. Het idee was om door Antwerpen te rijden en op te treden voor een verrast publiek.”