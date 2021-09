Dimitri Gorris veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op liefdesrivaal: “Zijn daden hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op het leven van Barts familie”

Antwerpen Cafés op de Grote Markt sluiten door Duitse voetbalhoo­li­gans: “Gisteren ook al wc’s gevandali­seerd”

18:36 Ze schrijven op de muren, laten drugs achter in de wc’s en stelen glazen: voor de café-uitbaters aan de Grote Markt is de maat vol. De supporters van Frankfurt maken het al een hele middag bont in Antwerpen en ook gisteren raakte het tot schermutselingen in het centrum. Café Bonaparte, Bar Patron, Marmite en Ovamo sluiten uit voorzorgsmaatregelen vanavond de deuren: “Of ze nu winnen of verliezen, die mannen worden vanavond sowieso gek.”