DIM Dining bereidt 70 maaltijden voor daklozen: "Een zeer welkom cadeau”

Zo weinig mogelijk ingrediënten weggooien, en daarbij nog een heel aantal mensen gelukkig maken: Jonas Kellens (30) — door Gault&Millau als gastheer van het jaar bestempeld — maakt van een tegenslag een voordeel. Woensdag moest zijn restaurant DIM Dining op de Vrijdagmarkt noodgedwongen sluiten, door een besmetting in het team. Alle ingrediënten voor de eindejaarsperiode waren al aangekocht, gasten zouden normaal gezien een elfgangenmenu voorgeschoteld krijgen, maar die ingrediënten worden nu voor 70% verwerkt in een maaltijd voor de mensen van CAW De Vaart. Kellens stak de hele voormiddag de handen uit de mouwen, rond 15 uur ging hij de maaltijden afgeven bij De Vaart in de Kerkstraat.

Geen keuken

“Dit appreciëren we enorm, zulke initiatieven kunnen we zeker gebruiken”, vertelt Jan Van der Kreeft, teamverantwoordelijke van de daginloop van De Vaart, De Steenhouwer en Strand. “De Vaart is begin dit jaar verhuisd naar een pand in de Kerkstraat, dat weliswaar groter is, maar geen operationele keuken heeft. Daardoor kunnen we onze gasten hier enkel soep en koffie aanbieden. Bij De Steenhouwer bereiden vrijwilligers een warme maaltijd en er wordt af en toe wel eens iets gebracht naar hier, maar bij De Vaart hebben we niet altijd de mogelijkheid om een volledige maaltijd aan te bieden. Ook maaltijden opwarmen is niet vanzelfsprekend, dus een Japanse salade en een dessert zijn ideaal. En dat van een chef die 15,5/20 scoort in de Gault&Millau: onze gasten gaan het ongetwijfeld zeer lekker vinden.”