‘Dikke Nordin’ blijft voorlopig veilig in Dubai: drie uitleveringsverzoeken zijn afgewezen

Voetbal 1A Beerschot en Tom Pietermaat staan voor matchen van de waarheid: “We moeten serieuze reeks neerzetten”

In het voetbal wordt nogal snel over de weken van de waarheid gesproken, maar in het geval van Beerschot is het nu écht wel zover. Het drieluik OHL/Seraing/Zulte Waregem zou de hekkensluiter aardig wat punten moeten opleveren, want anders… “We willen onszelf tenminste de kans geven om tot op het einde mee te doen voor het behoud”, zegt Tom Pietermaat.

12:24