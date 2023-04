‘Dikke Nordin’ beschuldigt rechters ten onrechte van partijdigheid: “Er bestaan geen geheime afspraken tussen rechters en aanklagers”

12-jarige zoon van Steven krijgt pak slaag op Arenaplein in Deurne: “De daders filmden het nog eens ook”

Een 12-jarige jongen is vrijdagavond tijdens het voetballen aangevallen door acht jongeren op het Arenaplein in Deurne. De tiener is voor verzorging naar de spoed gebracht en mocht dan naar huis. “Wat bezielt hen om een kind bijeen te stampen”, reageert vader Steven Boers, het ex-lid van Katastroof die districtsraadslid is voor de PVDA in Borgerhout.