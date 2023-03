Dienstverlening stad Antwerpen verstoord door staking

Stadsloketten in Berendrecht, Ekeren, Borgerhout, Linkeroever en Berchem zijn allemaal gesloten. De rest is open. De themaloketten Migratie en Asiel, het studentenloket en het loket voor Oekraïne zijn wel gewoon geopend.

Daarnaast is de huisvuilophaling verstoord in delen van Antwerpen-Zuid, Oud-Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Hoboken. De stad vraagt daarom aan de inwoners om hun afval terug binnen te nemen. Ook de ophaling van sluikstort kan vertraging oplopen. Afspraken voor de grofvuilophaling worden verplaatst.

Scholen

Zowat vijfentwintig stedelijke basisscholen zijn gedeeltelijk of helemaal gesloten. In het buitengewoon stedelijk onderwijs is de impact van de staking voelbaar in alle scholen. In het stedelijk secundair onderwijs, het stedelijk deeltijds kunstonderwijs en bij het stedelijk volwassenenonderwijs is er weinig tot geen hinder.