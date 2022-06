Dienstenthuis zet Oekraïense vluchtelingen aan het werk

UA@work - de ‘U’ staat voor Ukraine, de ‘A’ voor Antwerpen - zet sterk in op taal en begeleiding. Als centraal aanspreekpunt namen ze Olena Cherkalova in dienst. Zij is zelf een vluchtelinge. Andere nieuwkomers moeten zich, met Cherkalova aan hun zijde, snel thuis en geapprecieerd voelen.

Om kandidaten te zoeken, spreekt Cherkalova haar eigen netwerk aan via sociale media. “Het is een goede manier om mijn plek te vinden in deze nieuwe maatschappij. En hier kan ik iets betekenen voor mijn landgenoten. Als aanspreekpunt en tolk benut ik mijn ervaring ten volle.”

Vertrouwenspersoon

UA@work werd deze week bezocht door Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit), bevoegd voor sociale economie, en de nieuwe Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V).

“Met een vertrouwenspersoon wordt soms gelachen in de sector, maar zo’n persoon is echt nodig”, zegt schepen Meeuws. “Het potentieel van de Oekraïnse arbeidskrachten is groot en mag niet omslaan in frustratie. Mensen als Olena mogen niet door de mazen van ons net glippen.”

“De krapte op de arbeidsmarkt is een kans”, vult Brouns aan. “Dit is een heel belangrijk project. De Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand. Tegelijk hebben we die instroom van Oekraïense vluchtelingen. Met dit project probeert men die match te maken.”

Duurzame aanwerving

Voor Koen Umans, afgevaardigd bestuurder van Dienstenthuis, is het de logica zelve om de Oekraïense vluchtelingen werk te geven. “Maar, het moet wel een duurzame aanwerving zijn.” Umans is ervan overtuigd dat de meeste vluchtelingen voor heel lang of zelfs voor altijd in België zullen blijven.

Om het project op langere termijn succesvol te maken, gaan de aanwervingen gepaard met een taalopleiding en -coaching, doorgedreven coaching op de werkvloer en een goede ondersteuning van de personeelsdienst en sociale dienst.