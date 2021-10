Diamantair die voor 360 miljoen euro fraudeerde, krijgt 8 maanden celstraf. Met uitstel

Antwerpen "De dialoog tussen perfectie en imperfec­tie maakt onze expo spannend": koppel kunste­naars stelt zowel juwelen als schilderij­en tentoon

18:13 Een expo waarbij zowel juwelen als schilderijen tentoon worden gesteld: het is geen alledaagse combinatie, maar juwelenontwerpster Anne Zellien (64) en hedendaags kunstenaar Dirk Vander Eecken (66) wagen zich toch aan een duotentoonstelling in Salon Kronenburg op het Antwerpse Zuid. De kunstenaars zijn niet alleen op artistiek vlak een goede combinatie, maar vormen ook in het echte leven een koppel. “Anne maakt kleine sculpturen, ik maak grote schilderijen: dat is niet zo’n gebruikelijke combinatie.”