Deze revolutionaire robots helpen patiënten met MS en een verlamming opnieuw wandelen: “Dit pak heeft op twee maanden tijd mijn leven drastisch veranderd”

Wel of geen nieuwe terrassen in Brederode­straat? Motie in districts­raad roept op tot dialoog tussen handelaars en stad

De Antwerpse districtsraad stemde maandag na enkele aanpassingen een motie van oppositiepartij PVDA over de horeca in de Brederodestraat. Aan de stad wordt gevraagd om in overleg met de handelaars te bekijken hoe de horeca meer ruimte kan krijgen. Of terrassen mogelijk zijn, is lang niet zeker. De handelaars moeten zich trouwens eerst verenigen. Dat is nu niet het geval. Ook veiligheidskwesties dienen zorgvuldig afgewogen te worden.