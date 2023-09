Deze bedrijven in de regio rond Antwerpen gingen deze week failliet

Royal Antwerp FC huurt Kinepolis af voor documentai­re ‘Den Dubbel’: “Ik kijk er naar uit opnieuw ‘kiekeboe­be­len’ te krijgen”

De hype rond zowel de Belgische titel als beker voor Royal Antwerp FC is ook na de start van het nieuwe voetbalseizoen nog lang niet gaan liggen. In de documentaire ‘Den Dubbel’ krijgen fans een inkijk van uit de kleedkamer van Antwerp richting de absolute top van het Belgisch voetbal. Voor de première dinsdag heeft de club heel het cinemacomplex van Kinepolis afgehuurd. In élke zaal zal Den Dubbel vertoond worden.