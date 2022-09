Dewinter (Vlaams Belang): “Cokesnuivers aanpakken? Politie heeft er geen volk voor en politici hebben er geen zin in”

AntwerpenDe themacommissie over drugs verliep in het stadhuis achter gesloten deuren. Maar veel nieuws hebben de buitenstaanders niet gemist, oordeelt Filip Dewinter (Vlaams Belang). “De recherche heeft 160 speurders tekort. De scheepvaartpolitie is nog erger, daar is minder dan één op de twee plaatsen ingevuld. En over de gebruikers? Daar ligt dit stadsbestuur niet van wakker."

De verwijten uit het verleden blijven achterwege. In de themacommissie spraken de politiechefs Yve Driesen (Federale recherche), Serge Muyters (lokale politie) en procureur Franky De Keyzer met één stem. Zij zetten nog eens de resultaten van de operatie Sky ECC op een rij. Die resultaten werden aangevuld met de golf van arrestaties van de recente aanslagen. Een vijftiental Nederlandse jongeren zitten momenteel in de gevangenis omdat zij brandbommen wilden gooien of gegooid hebben naar woningen of handelszaken die een link met het Antwerpse drugsmilieu hebben.

Quote Twee voorbeel­den: de federale gerechte­lij­ke politie heeft een personeels­ka­der van 600 mannen/vrouwen in Antwerpen. Liefst 160 plaatsen van speurders zijn niet ingevuld. Bij de havenpoli­tie is het nog erger: van de 180 plaatsen zijn er 93 niet bezet Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter

Na afloop bleef Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter toch op zijn honger zitten. Hij heeft veel respect voor de inzet van de politiediensten maar het blijft ‘dweilen met de kraan open’.

Dewinter: “ Er is tekort aan vanalles, vooral personeel en computer bij het parket, rechtbanken, federale gerechtelijke politie, scheepvaartpolitie en douane. Twee voorbeelden: de federale gerechtelijke politie heeft een personeelskader van 600 mannen/vrouwen in Antwerpen. Liefst 160 plaatsen van speurders zijn niet ingevuld. Bij de havenpolitie is het nog erger: van de 180 plaatsen zijn er 93 niet bezet.”

“Live ruzie maken”

Voor Vlaams Belang dringt zich een specifiek Antwerps drugsmaffia-crisisplan op. Hij stoort zich in het bijzonder aan het signaal dat het stadsbestuur maandagavond gaf. In de themacommissie halen politie, parket en douane de kastanjes uit het vuur. “Maar op televisie maken twee schepenen live ruzie over het drugsbeleid. Als signaal naar de Antwerpenaar kan dat tellen."

De hele discussie over de aanpak van cokegebruikers was snel afgehandeld. Er is simpelweg geen volk voor bij politie en gerecht. Dewinter sloot af met de vinger: “Bovendien is er ook geen politieke wil bij dit stadsbestuur om de gebruikers aan te pakken.”

