Dertiger in levensgevaar na schietpartij op klaarlichte dag in Hoboken: “Voorbijganger trok plots een wapen”

Rond 16.15 uur is een 32-jarige man neergeschoten in de Draaiboomstraat in Hoboken (Antwerpen). De schutter sloeg daarna op de vlucht. Het slachtoffer is in levensgevaar afgevoerd. De politie onderzoekt of de schietpartij gelinkt is aan het drugsmilieu.