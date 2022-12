Derde verdachte voor moord op drillrapper Steven B. (16) gearresteerd: opnieuw 16-jarige jongen uit Aalst

AntwerpenIn het onderzoek naar de moord op de 16-jarige drillrapper Steven B. uit Borgerhout is woensdag een derde verdachte gearresteerd. Het gaat om een jongen van 16 uit Aalst. Hij zal donderdag worden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Eerder werden al een andere 16-jarige, eveneens uit Aalst, en de 18-jarige Saffi N. opgepakt. Steven zelf zal aanstaande vrijdag begraven worden.

Steven B., die ook gekend was onder zijn drillrapnaam ‘S9', werd vorige week doodgestoken door enkele andere drillrappers uit Aalst. Twee van hen, de 18-jarige Saffi N. en een 16-jarige, konden al opgepakt worden. Een derde jongeman uit Aalst werd nog gezocht, maar is dus vandaag gearresteerd door de speurders.

De rechtstreekse aanleiding voor de moord op Steven was een steekpartij in het Antwerpse Centraal Station, op 29 oktober 2022. Toen viel Steven B. de jongens uit Aalst aan met een mes, waarbij één van hen gewond raakte. Van levensgevaar was toen evenwel geen sprake. Steven werd opgepakt, maar beweerde dat hij geen mes getrokken had. Hij was enkel meegegaan om te “bemiddelen” tussen de Antwerpse vrienden en de groep uit Aalst. De jeugdrechter zag dat anders en liet Steven B. gedurende drie weken opsluiten in de jeugdinstelling in Everberg.

Hinderlaag

Sinds het incident in het Centraal Station maakte de groep van Saffi N. echter jacht op Steven B. Die wraakzucht leidde vorige week woensdag tot de dodelijke steekpartij aan de Wapenstilstandlaan, op de grens van Borgerhout en Berchem, op een steenworp afstand van Stevens ouderlijke woning aan de Berchemlei.

En ze waren georganiseerd. De drie jongeren stonden die ochtend te wachten tot Steven zijn woning zou verlaten. Zodra hij naar buiten stapt, sprinten de jongens op hem af en zetten ze de achtervolging in. Steven ziet het gebeuren en rent weg, waarbij hij zijn schonen verliest. Ook Stevens vader loopt nog een stuk achter de jongeren aan, maar moet kort daarna zijn interventie staken omdat hij moeilijk te been is.

De aanvallers halen Steven uiteindelijk in aan de Wapenstilstandlaan, in een rozentuintje van een appartementenblok. Op camerabeelden valt te zien hoe één van de jongeren verschillende keren uithaalt met een mes. Steven kan even ontkomen, maar de daders krijgen hem opnieuw te pakken en slaan opnieuw toe. Uiteindelijk zakt Steven in elkaar en de jongens rennen weg. Enkele bewoners dienen de eerste zorgen toe en de hulpdiensten nemen even later over, maar een tweetal uur na het incident overlijdt de 16-jarige in het ziekenhuis.

Aanslepende vete

Ondertussen werd duidelijk dat de ruzie tussen Steven B. en de groep uit Aalst teruggaat tot deze zomer. Toen moest de Antwerpse politie op 19 juni tussenbeide komen in een massale vechtpartij in het Jef Mermansstadion in Merksem. Het ging om een vriendschappelijke wedstrijd tussen een selectie profs en beloften uit Antwerpen (FC Antje) en een selectie uit Aalst. De wedstrijd lokte zo’n 800 toeschouwers.

De familie van Steven B. zal aanstaande vrijdag een plechtigheid houden. Daarna wordt de jongen begraven op het Schoonselhof.

