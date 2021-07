Derde grootste diamant ooit in Antwerpse handen: HB Antwerp zal steen van 1.175 karaat slijpen, waarde loopt wellicht in de tientallen miljoenen euro

Antwerpen Korpschef lichtge­wond na aanval door dakloze man: “Hij probeerde ook twee andere mensen aan te vallen”

16 juli Korpschef Serge Muyters van de Antwerpse politie is donderdag in de omgeving van de Lange Kievitstraat aangevallen door een dakloze. Hij was op dat moment niet in uniform, dus de aanval was toevallig en niet gericht op zijn functie. Hij raakte lichtgewond.