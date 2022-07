Derde aanslag in drie weken tegen zelfde gebouw van familie Ben Saddik

Lees alles over de Antwerpse drugsoorlog in ons dossier.

Twee broers Saïd en Ibrahim Ben Saddik baatten in het verleden een belwinkel uit in het winkelpand van de Stenenbrug. De twee worden nu geviseerd omdat ze er met een (deel van een) lading cocaïne vandoor zouden zijn gegaan. Dat wordt niet gepikt in het drugsmilieu.

Sinds enkele weken worden eigendommen van de familie Ben Saddik geviseerd. Eerst kwam de ouderlijke woning in de Zegepraalstraat aan de beurt. Daarna werd er geschoten op Bens Hand Car Wash in de Sint-Rochuststraat in Deurne. Ook dat bedrijf is van de familie Ben Saddik.

Verkeerde huis

De woning van de huidige uitbater van Poke Bowl Place, Abdelouahid E.Y., op de Frans Beirenslaan in Borsbeek werd ook al onder vuur genomen. Alleen schoten de daders toen op het huis net ernaast. De man is ook verwant met de familie Ben Saddik.

Eerder deze week waren er ook al aanslagen in Berchem en Ekeren. En er was de dodelijke schietpartij in de Van Cortbeemdenlei in Deurne, waarbij drugscrimineel Ricardo G. om het leven kwam.

LEES OOK: