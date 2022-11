Dennis (36) opent kinesistenpraktijk ‘Peak Physio’: “We volgen onze patiënten dagelijks digitaal op”

‘Peak Physio’ bevindt zich in de Van Geertstraat 81, in de buurt van de Antwerpse Zoo. In de gloednieuwe praktijk met gratis parking behandelen Dennis en Harold een gevarieerd publiek. “Dat gaat van jongeren met overbelastingsletsels tot ouderen met bijvoorbeeld een nieuwe heup tot sporters met gescheurde kruisbanden”, legt Dennis uit. “Het is fijn en leerrijk om als kinesist die afwisseling te hebben. We zijn vertrouwd met vaak voorkomende problemen zoals rug- en nekklachten, peesontstekingen en revalidatie na operaties. We bieden een gemengde actieve en manuele aanpak in functie van wat de patiënt nodig heeft.”

Dennis droomde er al langer van om zelf een zaak uit de grond te stampen. “Ik wilde mijn eigen stempel drukken op de zorg in Antwerpen”, legt hij uit. “Ik vind het belangrijk dat kinesitherapie verder reikt dan enkel de consultatie binnen de praktijk. Patiënten hebben nood aan opvolging van thuis uit. Ik merkte dat ze moeilijk gemotiveerd blijven om zelf hun oefeningen te blijven doen. Daarom wilde ik een praktijk oprichten die nadruk legt op die continue opvolging.”

Digitale opvolging

De patiënten van Peak Physio worden dagelijks digitaal opgevolgd via een app. “Daarin staan de oefeningen die we samen overlopen hebben. Er staat ook een filmpje met uitleg bij samen met onze eigen notities. De patiënten kunnen ingeven dat ze de oefeningen thuis gedaan hebben. Daarnaast kunnen ze ook laten weten als ze bijvoorbeeld ergens pijn hadden of als het niet lukte. Op die manier zijn wij meteen op de hoogte en verliest de patiënt geen kostbare tijd.”

Op 11 oktober openden Dennis en Harold de nieuwe praktijk met een officiële receptie. “Er was veel volk aanwezig en we kregen positieve reacties. De mensen waren onder andere enthousiast over ons uitgebreid aanbod aan oefenmateriaal” vertelt Harold. “De buurt ligt op een kruispunt van verschillende wijken en had nood aan een nieuwe praktijk. Ondertussen zijn we een maand open en draait het goed. De patiënten zijn tevreden en ook het systeem van de oefeningen via de app werkt heel goed. We merken dat ze er veel aan hebben”, besluit Dennis.

Meer informatie over Peak Physio is te vinden op de website op de Instagrampagina

Volledig scherm De nieuwe praktijk ligt in de Van Geertstraat 81 in Antwerpen. © rv

Volledig scherm Peak Physio heeft een uitgebreid aanbod aan oefenmateriaal. © rv