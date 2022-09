Denk mee na over de tuin van het Stuivenbergziekenhuis

Antwerpen Gewapende commando opgepakt in Berchem, één verdachte is maar 15 jaar.

De Antwerpse politie heeft donderdagavond opnieuw een verdacht voertuig onderschept in de Deken De Winterstraat in Berchem. Dat bevestigt het Antwerps parket. In die straat werden de afgelopen maanden al verschillende aanslagen gepleegd. Vorige week werden nog vijf gewapende Nederlanders gearresteerd in dezelfde buurt.

2 september