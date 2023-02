Den Bell wordt nieuwe thuis voor stedelijke IT-partner Digipolis: “Eventueel kan nachtopvang daklozen op zijn beurt verhuizen”

Lage bezetting

De herschikking van Den Bell is een gevolg van de coronapandemie én van de energiecrisis. Volgens de stad ligt de gemiddelde bezetting in Den Bell sinds begin 2022 op nauwelijks 28 procent. Zelfs op piekmomenten komt men niet hoger uit dan 50 procent. Thuiswerk is een blijvend fenomeen.

Energiebesparing

Het was Digipolis zélf dat de stad vroeg om naar Den Bell te verhuizen. In het gebouw op de hoek van de Emiel Vloorsstraat en de Generaal Armstrongweg is er eigenlijk plaats tekort.

Wat met opvang daklozen?

In het college is ook de piste op tafel gelegd om de nachtopvang van daklozen eventueel onder te brengen in het Digipolis-complex. AG Vespa moet nu bekijken of dat een realistisch doel is. Zeker is wel dat de daklozenopvang niet in de ‘Victor’ aan de Desguinlei kan blijven. “Op die plek leggen we immers een van de Ringparken aan”, zegt Joost Houtman, woordvoerder van schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).