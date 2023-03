Deliveroo viert zevende verjaardag in Antwerpen

De typisch Vlaamse keuken doet het goed in ‘t Stad. Belegde broodjes - denk maar aan een tonijntino met extra augurkjes - en curryworst met frietjes zijn twee oer-Belgische afhaalgerechten die samen met pizza, sushi en burgers in de top vijf staan van bestelde gerechten. Maar ook de internationale keuken valt in de smaak. Sabich is daar een voorbeeld van: het pitabroodje met gebakken aubergines en hardgekookte eieren gaat vlot over de toonbank bij Humm. Ook Pita Shoarma - te vinden bij Finjan sinds ‘94 - is een van de grote favorieten op de app. De authentieke Chinese kippenblokjes met zoetzure saus - te vinden bij Monkey King - vormen de kers op de taart wat betreft internationale keuken die de app in Antwerpen aanbiedt. Maar de nieuwe trend is de Griekse keuken: bestellingen stegen met 52% tegenover vorig jaar. De favoriete restaurants van de Antwerpenaar op Deliveroo zijn Bokertov en Manhattn’s.