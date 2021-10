Dejan Veljkovic (50) bepleit deal als spijtoptant bij rechters: “Ik ben niet de spilfiguur van de voetbalfraude. Bestuurders hebben systeem bedacht”

AntwerpenVoor het eerst sinds lange tijd heeft voetbalmakelaar Dejan Veljkovic (50) zich in het publiek vertoond. Vanmorgen was hij namelijk aanwezig op het Antwerpse hof van beroep waar zijn deal als spijtoptant in de voetbalfraude besproken werd. Een tiental advocaten van voetbalclubs die beweren slachtoffer te zijn van de fraude, waren aanwezig. Veljkovic zelf was combattief, hij heeft er genoeg van om als “spilfiguur” te worden afgeschilderd.

De deal als spijtoptant was donderdagmorgen de inzet van een juridisch-technisch debat voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Drie rechters luisterden achter gesloten deuren naar advocaat Kris Luyckx, raadsman van spijtoptant Veljkovic, en de magistraten van het federale parket. Zij hebben afgesproken dat Veljkovic in ruil voor zijn volledige medewerking geen dag terug naar de gevangenis moet. Hij komt weg met een celstraf van 5 jaar met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Daarnaast gaat al het geld dat hij bekwam via illegale constructies naar de Belgische staat. Dat alleen kost hem 4 miljoen euro.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling controleerde of de deal wettelijk in orde is en of de afgesproken straffen en boetes in verhouding zijn tot de bekende misdrijven. Na een debat van 45 minuten was de zitting afgelopen. De beslissing volgt op 25 november.

Beeldvorming corrigeren

Ook Veljkovic was zelf aanwezig op de zitting. Hij kijkt met vertrouwen uit naar de goedkeuring van de deal als spijtoptant. “Het onderzoek duurt al drie jaar. Ik wil dit achter mij laten. Deze zaak heeft mijn gezondheid gesloopt. In de gevangenis heb ik last gekregen van suikerziekte. Ook mijn gezin wil de zaak het liefst zo snel mogelijk afsluiten. Waarom moest mijn vrouw trouwens opgesloten worden? Dat vraag ik mij nog altijd af.”

Quote Dacht u nu echt dat ik degene was die het fraudesys­teem met onder andere valse scoutings­op­drach­ten heeft bedacht? Komaan zeg, ik kocht en verkocht spelers Dejan Veljkovic

Het Belgische en Europese voetbal blijven Veljkovic op de voet volgen. Hij betreurt wel dat hij alle stadions wordt buitengekeken. Een reden daarvoor is dat hij vanaf de start van het onderzoek als “spilfiguur” van de voetbalfraude wordt afgeschilderd. Inhoudelijk mag hij niets zeggen van zijn advocaat Kris Luyckx, maar die beeldvorming over het dossier ‘Propere Handen’ wil hij wel corrigeren.

Veljkovic: “Dacht u nu echt dat ik degene was die het fraudesysteem met onder andere valse scoutingsopdrachten heeft bedacht? Komaan zeg, ik kocht en verkocht spelers. Hoe de betaling moest gebeuren, werd beslist door de clubbestuurders, tot en met de voorzitter toe. Binnen die besturen moet je de architecten van het fraudesysteem zoeken. Wij als makelaars hadden alleen de keuze of we eraan meewerkten of niet. Dat heb ik gedaan en dat heb ik ook bekend. Maar de architect en de spilfiguur van de fraude, dat ben ik niet. Wie dan wel? Die namen zullen later wel duidelijk worden.”

Financiële constructies

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat voetbalmakelaars en clubbestuurders meer dan 30 miljoen euro aan betalingen uit hun boekhouding overhielden door financiële constructies. Dat ging onder andere over zwarte lonen, commissielonen, ontduiking van RSZ en valse scoutingscontracten. Veljkovic werd door de federale politie zo'n 200 uur ondervraagd. Al zijn verklaringen zijn naderhand door de speurders gecontroleerd op basis van getuigenissen, telefoontaps en stukken uit de boekhouding van voetbalclubs.

Het strafproces tegen de tientallen verdachten zal niet meer voor dit jaar zijn. Het federale parket is nog bezig met het afronden van haar vordering over wie wat ten laste zal gelegd worden.

