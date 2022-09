Defect voertuig ter hoogte van Bevrijdingstunnel richting Nederland: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Poetin speelt oog kwijt: kritisch graffiti­werk duikt op in Antwerps Park Spoor Noord

Wie de graffitizone in het Antwerpse Park Spoor Noord passeert, kijkt allicht even op. Tegen de muur prijkt sinds kort een eenogige Russische president Vladimir Poetin. De street art kreeg de naam ‘Eye for an eye’ en is het werk twee kunstenaars uit Los Angeles.

4 september