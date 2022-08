Defect voertuig op Antwerpse Ring (R1) richting Nederland ter hoogte van oprit Linkeroever

Aartselaar Denise (84) raakt al drie weken niet naar buiten door defecte lift: “Je zou voor minder depressief worden”

Een week in quarantaine door corona is geen pretje. Al kan het nog erger. De 84-jarige Denise Wellekens uit Aartselaar raakt op eigen houtje niet meer naar buiten. De lift in haar appartementsblok is defect en de trap nemen lukt niet meer. “Al drie weken lang zit ik hier gevangen. Het is schandalig”, klaagt ze.

22 augustus