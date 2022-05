Dealers van 15 en 16 op heterdaad betrapt

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio West hield die bewuste dag een jonge bromfietser in het oog die heel gehaast leek te rijden. Toen hij op de Amerikalei een pand bezocht werd hij bij het buitengaan gecontroleerd. De 16-jarige had maar liefst 36 verkoopsdosissen cocaïne verstopt in zijn bromfiets. Tijdens de mandatoire huiszoeking bij de jongen thuis werd 4.000 euro cash en twee paar merkschoenen in beslag genomen. Uiteraard verscheen de jongen voor de jeugdrechter.