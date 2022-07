Dealers betrapt in speeltuin: “Naast de speeltuigen lagen twee dosissen cocaïne”

Antwerpen/Diest Veroordeel­de pedofiel (70) lokt opnieuw minderjari­ge meisjes via Instagram: “Ik was eenzaam door corona”

Leo K. (70) uit Diest is opnieuw voor de rechter verschenen nadat hij in volle coronaperiode een tiental minderjarige meisjes online in de val lokte. Hij deed zich voor als een minderjarige jongen en verleidde zijn slachtoffers zo tot webcamseks. In 2017 werd de man ook al veroordeeld voor zedenfeiten.

