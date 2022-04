Dealer vlucht weg van politie: “Onderweg gooide hij een pakje met cocaïne weg”

Antwerpen Advocaat van buschauf­feur die dodelijk ongeval veroorzaak­te op E19: “Hij herinnert zich weinig maar vermoedt dat hij in slaap gevallen is”

De 35-jarige buschauffeur die zondag betrokken was bij het dodelijk ongeval op de E19, was eerder in Frankrijk al veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. Dat meldt het parket van Antwerpen. Morgen zal om zijn aanhouding gevraagd worden. De feiten bij ons zijn gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig. “Mijn cliënt herinnert zich weinig van het ongeval. Hij vermoedt dat hij in slaap is gevallen”, aldus zijn advocaat. Intussen is ook de identiteit van het tweede slachtoffer bekend. Het zou gaan om een Franse vrouw van 17 jaar.

