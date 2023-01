Dealer verwondt politieagent tijdens arrestatie

Het was in de omgeving van het De Coninckplein dat de anonieme agent van het wijkondersteuningsteam City aangesproken door een man die hem crack wilde verkopen. Hij weigerde het aanbod uiteraard, maar nam de dealer nadien wel in observatie. Na een tijdje werd het duidelijk dat de man samenwerkte met een tweede verdachte. Toen de politie een deal kon vaststellen, gingen ze uiteindelijk over tot controle.

In de weggegooide kledij vond de politie 30 gebruikershoeveelheden crack. In de onderbroek van de man zat ook nog cannabis. De agressieve dealer bleek bovendien illegaal in ons land te verblijven. Zijn collega was drager van een enkelband en was dus vrij onder voorwaarden. Beide mannen, van 38 en 33 jaar oud, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.