Dealer slaat op de vlucht maar botst tegen politiewagen

Een patrouilleploeg merkte zaterdagnacht een bromfietser op die een verkeersinbreuk beging. De inspecteurs wilden de bromfietser tegenhouden, maar die sloeg meteen op de vlucht. De politie zette de achtervolging in en tijdens de wilde rit beging de bromfietser nog verschillende overtredingen. Hij haalde in de Antwerpse binnenstad snelheden tot 70 kilometer per uur. In de Sergeylstraat botste hij uiteindelijk op een andere patrouilleploeg. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar de inspecteurs konden hem in de boeien slaan. Hij bleek in het bezit van cannabis. In zijn brommer werd onder meer cash geld en een weegschaal gevonden.

Nog dealers

De 18-jarige was niet de enige dealer die de politie dit weekend kon oppakken. Het wijkondersteuningsteam van de regio City hield zaterdag een actie tegen drugsgerelateerde overlast in de omgeving van de Korte Zavelstraat. De inspecteurs zagen een deal plaatsvinden en konden de dealer arresteren. Hij had hasj en cash geld op zak. Een 16-jarige bleek dan weer in het bezit van 2.300 euro. Dat geld is in beslag genomen en de jongeman zal nog verhoord worden over de herkomst van dat geld.

Tenslotte werd er in de omgeving van het Centraal Station ook nog een dealer opgepakt nadat de politie getuige was van een deal. De ene man had cannabis op zak, de andere cash geld. Tijdens een huiszoeking werd 2.000 euro cash en een weegschaal aangetroffen.